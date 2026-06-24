Московський НПЗ пошкоджений після атак дронів: він не працюватиме багато місяців

Московський нафтопереробний завод буде виведений з експлуатації щонайменше на шість місяців. Це стало наслідком серйозних пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

Що відомо про Московський НПЗ

Про це повідомили у середу, 24 червня, два галузеві джерела, про що пише Reuters.

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Вся ця ситуація ускладнює зусилля Росії щодо подолання дефіциту пального в найбільшій країні світу.

Завод, який розташований у південних передмістях російської столиці, є найбільшим постачальником пального для Московського регіону. Цього місяця його вже двічі атакували українські дрони. Це змусило завод зупинити роботу.

Одне з джерел, коментуючи масштаби пошкоджень московського НПЗ, повідомило, що на ремонт піде щонайменше пів року.

Таким чином, удари України вивели з ладу значну частину потужностей нафтопереробки Росії. Так у країні виник дефіцит, що спричинило паливну кризу. Також відбулося зростання цін на пальне. Наразі на заправках можна спостерігати довгі черги або відсутність дизелю та бензину.

Що відомо про Московський НПЗ

Нагадаємо, що 16 червня Україна вдарила безпілотниками по нафтопереробному Московському заводу. На його території спалахнула пожежа.

А 18 червня мер столиці Сергій Собянін зробив важливу заяву. Він повідомив, що кілька дронів упали на Московських НПЗ.