Московський завод з переробки нафти знову під ударом

Про те, які пошкодження має один із російських НПЗ після атак українських дронів, пише Reuters.

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За інформацією джерел видання повідомляє, що внаслідок атаки на Московський НПЗ вранці 18 червня на заводі виникли численні пожежі. Зокрема українські безпілотники пошкодили переробні установки.

Зокрема у четвер, 18 червня, Сергій Собянін, мер Москви, повідомив, що кілька дронів упали на Московських НПЗ. Саме цей об'єкт зупиняв роботу, внаслідок атаки 16 червня.

Також джерела Reuters зазначають, що після атаки 18 червня на зводі пошкоджена об'єднана установка з переробки нафти Euro+. Її ввели в роботу від 2020 року, коли модернізували завод.

Установка складає 47% від потужностей нафтопереробного заводу і включає перегонку сирої нафти з номінальною потужністю до 140 тисяч барелів на день. Пошкодження цієї установки зачепили й суміжні механізми. Йдеться про каталітичний реформінг та гідроочищення дизпалива.

Зокрема є пошкодження на вторинних блоках, міжблокових трубопроводах та допоміжному обладнанні. Водночас постраждали резервуари для зберігання нафтопродуктів.

Внаслідок атаки 16 червня постраждав один із основних агрегатів перегонки сирої нафти. Йдеться про КДУ-6, з потужністю близько 160 тисяч барелів на добу. Це 53% потужності заводу.

До слова, Московський НПЗ забезпечує близько 40% бензину та 50% дизпального для столиці Росії. Зокрема завод постачає авіапальне для місцевих аеропортів.

Наслідки обстрілів російських НПЗ

У коментарі для 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що атаки на НПЗ в районі Капотня теж мають значення для загального паливного становища Росії.

Так, за словами експерта, пошкоджений завод має вагомий вплив щодо постачання нафтопродуктів до Москви. Якщо ж українські атаки на переробні заводи продовжуватимуться, це може серйозно вплинути на нафтопродуктозабезпечення Москви.