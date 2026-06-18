Московский нефтеперерабатывающий завод вновь подвергся удару

О том, какие повреждения получил один из российских НПЗ после атак украинских дронов, пишет Reuters.

Смотрите также Лето без отключений света, но с рисками: что прогнозируют в "Укрэнерго" и почему зима может изменить всё

По информации источников издания, в результате атаки на Московский НПЗ утром 18 июня на заводе возникли многочисленные пожары. В частности, украинские беспилотники повредили перерабатывающие установки.

В частности, в четверг, 18 июня, Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил, что несколько дронов упали на Московском НПЗ. Именно этот объект приостановил работу в результате атаки 16 июня.

Также источники Reuters отмечают, что после атаки 18 июня на заводе была повреждена объединенная установка по переработке нефти Euro+. Ее ввели в эксплуатацию в 2020 году, когда модернизировали завод.

Установка составляет 47% от мощностей нефтеперерабатывающего завода и включает перегонку сырой нефти с номинальной мощностью до 140 тысяч баррелей в сутки. Повреждения этой установки затронули и смежные механизмы. Речь идет о каталитическом реформировании и гидроочистке дизельного топлива.

В частности, имеются повреждения на вторичных блоках, межблоковых трубопроводах и вспомогательном оборудовании. В то же время пострадали резервуары для хранения нефтепродуктов.

В результате атаки 16 июня пострадал один из основных агрегатов перегонки сырой нефти. Речь идет о КДУ-6, мощностью около 160 тысяч баррелей в сутки. Это 53% мощности завода.

К слову, Московский НПЗ обеспечивает около 40% бензина и 50% дизельного топлива для столицы России. В частности, завод поставляет авиатопливо для местных аэропортов.

Последствия обстрелов российских НПЗ

В комментарии для 24 Канала директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что атаки на НПЗ в районе Капотни также имеют значение для общей топливной ситуации в России.

Так, по словам эксперта, поврежденный завод оказывает существенное влияние на поставки нефтепродуктов в Москву. Если же украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы будут продолжаться, это может серьезно повлиять на обеспечение Москвы нефтепродуктами.