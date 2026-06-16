Какое значение имеет Московский НПЗ для столицы России?

Последствия удара по Московскому НПЗ пока сложно оценить, однако в перспективе систематические атаки могут значительно повлиять на обеспечение столичного региона России нефтепродуктами. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

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Утром 16 июня телеграм-канал Exilenova+ опубликовал фото и видео последствий украинской атаки на НПЗ в районе Капотни.

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, огневое поражение по Московскому НПЗ нанесли "птицы" 1-го Отдельного центра беспилотных систем совместно с СБУ, ГУР и другими подразделениями Сил обороны Украины.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко отмечает, что степень нанесенного заводу ущерба пока точно оценить невозможно. Однако известно, что он имеет весомое значение в поставках нефтепродуктов в Москву, поскольку это один из крупнейших НПЗ в регионе наравне с Рязанским и Ярославским заводами.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова Думаю, что это только один из первых ударов по этому НПЗ. Удары наносились уже и по московскому кольцевому нефтепродуктопроводу. И если они продолжатся, это действительно может серьезно повлиять на обеспечение нефтепродуктами Московского региона. Но пока я думаю, что это не будет абсолютно критическое влияние. То есть нужна системная работа в течение длительного времени.

По мнению эксперта, удары по российским НПЗ и узлам нефтепродуктопроводов оказывают не просто информационный эффект, но и создают реальные системные проблемы для нефтеперерабатывающей отрасли и логистики. Они заставляют Россию тратить ресурсы и военные силы на защиту и восстановление тыловой инфраструктуры, которая до этого считалась неприкосновенной как "глубокий тыл".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что под удар украинских беспилотников попала технологическая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, а именно от нее зависит способность завода работать.

О поражении ключевой для работы завода установки первичной переработки нефти сообщила также Служба безопасности Украины. Помимо НПЗ, ночью беспилотники СБУ нанесли удары по инфраструктуре нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае, в результате чего там вспыхнул пожар.

Важно! Московский нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части столицы России на расстоянии более 450 километров от границы с Украиной. НПЗ в Капотни обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и 50% – в дизельном топливе.

По данным Генштаба ВСУ, Московский НПЗ перерабатывает более 12 миллионов тонн нефти в год. В частности, завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Предыдущие атаки на Московский НПЗ

В этом году атака на Московский НПЗ произошла 17 мая. Тогда в результате попадания дрона в районе проходной завода ранения получили 12 человек.

Еще один удар по Московскому НПЗ произошел 11 марта 2025 года. Тогда Силы обороны поразили производственные мощности завода.

Завод в районе Капотни в Москве горел и в 2024 году после атаки украинских дронов, которая произошла ночью 1 сентября. Тогда, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки дронов упали на техническое помещение завода, вызвав возгорание, для тушения которого были задействованы два вертолета.