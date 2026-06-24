Что известно о Московском НПЗ
Об этом сообщили в среду, 24 июня, два отраслевых источника, о чем пишет Reuters.
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Вся эта ситуация затрудняет усилия России по преодолению дефицита топлива в крупнейшей стране мира.
Завод, расположенный в южных пригородах российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона. В этом месяце его уже дважды атаковали украинские дроны. Это вынудило завод остановить работу.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Один из источников, комментируя масштабы повреждений московского НПЗ, сообщил, что на ремонт уйдет не менее полугода.
Таким образом, удары Украины вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате в стране возник дефицит, что привело к топливному кризису. Также произошел рост цен на топливо. Сейчас на заправках можно наблюдать длинные очереди или отсутствие дизеля и бензина.
Что известно о Московском НПЗ
Напомним, что 16 июня Украина нанесла удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему Московскому заводу. На его территории вспыхнул пожар.
А 18 июня мэр столицы Сергей Собянин сделал важное заявление. Он сообщил, что несколько дронов упали на Московском НПЗ.