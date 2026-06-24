Политтехнолог Юрий Подорожний пояснил "24 Каналу", что внимание следует обратить не на Крым, а на Беларусь, поскольку белорусские НПЗ активно помогают России.

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Как дефицит топлива может обрушить экономику России?

Украинские бойцы уже показывают неплохие результаты на поле боя. Но сейчас очень важно лишить россиян экономических возможностей и сделать все, чтобы у них не было денег на финансирование войны.

Этому способствуют те тенденции, которые ВСУ запускают в Российской Федерации, а именно дефицит топлива, который повлечет за собой цепь процессов в экономике.

Когда в экономике начнет ощущаться дефицит, а спрос начнет превышать запасы продуктов или других товаров первой необходимости, это приведет к экономическому коллапсу.

Я бы сейчас смотрел не на Крым, а на Беларусь, потому что белорусы очень помогают россиянам своими НПЗ, так сказать, тушить этот кризис. Имеется в виду бензиновый, топливный кризис. Из Беларуси в 13 раз увеличился экспорт бензина,

– подчеркнул Подорожний.

Сможет ли Беларусь спасти Россию от топливного дефицита: смотрите в видео