Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Чего стремится добиться Путин?

Во время своего выступления 23 июня глава Кремля публично объявил о якобы готовности России к диалогу. Однако, как отмечают военные аналитики, Путин сразу обозначил три рамочные платформы, на основе которых он согласен вести переговоры:

так называемые Стамбульские протоколы весны 2022 года;

ультимативные требования, озвученные им в российском МИД в июне 2024 года;

якобы действующие договоренности с Вашингтоном, достигнутые в ходе августовских контактов 2025 года в Анкоридже.

Справочно. Проект Стамбульского протокола предусматривал, что Россия могла бы выступать одной из стран-гарантов безопасности Украины, а также иметь вместе с Китаем право вето на реагирование в случае новой агрессии. В то же время Украине предлагали закрепить нейтральный статус, существенно ограничить численность армии и отказаться от военной помощи союзников.

По данным ISW, эти условия предполагают фактическое лишение Украины суверенных возможностей обороны: запрет на вступление в НАТО, жесткие ограничения численности армии и полный отказ от западной военной помощи. Однако Россия не берет на себя аналогичных ограничений в отношении собственных вооруженных сил.

Аналитики напоминают, что подобные требования формулировались в 2022 году, когда ситуация на фронте была существенно иной, а Россия занимала гораздо более сильные позиции на севере, востоке и юге Украины. После украинских контрнаступлений баланс сил изменился, однако Кремль продолжает использовать те же условия в качестве основы для потенциальных переговоров.

Отдельно министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия стремится достичь всех заявленных военных целей, включая "нейтралитет Украины", изменения во внутренней политике и признание оккупированных территорий. Это также включает требования об отмене украинских законов и признании результатов так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

ISW отмечает, что Кремль последовательно продвигает нарратив о необходимости учета "реалий на поле боя", пытаясь представить ситуацию так, будто украинская оборона приближается к истощению. В то же время аналитики подчеркивают, что темпы российского продвижения замедляются, а украинские удары по логистике все больше затрудняют способность России поддерживать наступательные действия.

Напомним, Украина усиливает удары по российским целям, а в России растет усталость от войны, однако Кремль пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам. По словам эксперта Ивана Ступака, Путин продолжает получать искажённые отчёты об "успехах" армии, поэтому не меняет свою позицию. Он считает, что заставить Россию сесть за стол переговоров можно только путем существенного усиления давления, оказания военной помощи Украине и увеличения для России цены продолжения войны.