Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Какова ситуация на фронте?

В Сумской области зафиксированы попытки проникновения российских войск вблизи южного направления от Сум, после чего украинские силы нанесли удар по вражеским позициям в районе Рясного.

В Харьковской области Россия пытается оттеснить украинские силы от государственной границы, чтобы сформировать буферную зону с Белгородской областью и обеспечить возможность обстрела Харькова артиллерией.

Оккупанты осуществляли инфильтрационные действия, в частности в районах Волчанска и вблизи Купянска, где продолжаются активные бои и контратаки ВСУ. Отдельно ISW сообщает о попытках России расширить контроль в районе реки Оскол, однако украинские силы удерживают позиции и продолжают наносить удары по логистическим путям противника в оккупированных районах Луганской области.

Кроме того, украинские войска провели контратаку к северо-востоку и юго-востоку от Великого Бурлука. Также отмечается продвижение или удержание позиций в направлении поселка Боровая.

В Донецкой области российские войска продолжают наступательные действия в направлении Константиновки, Покровска и Доброполья, но значительного продвижения не достигли. В то же время украинские силы активно уничтожают склады, технику и узлы снабжения, в частности нанося высокоточные удары по военным объектам.

На южном направлении украинские удары по логистике и мостам затрудняют снабжение российских войск в Запорожской области и Крыму. По данным аналитиков, проблемы с доставкой боеприпасов и топлива уже сказываются на способности России поддерживать интенсивность боевых действий.

ISW делает вывод, что Россия продолжает вести активные боевые действия по всей линии фронта, однако украинские удары по инфраструктуре снабжения всё больше ограничивают её оперативные возможности и создают риски для дальнейших наступательных операций.

Обзор ситуации на фронте: смотрите карты ISW

Напомним, российские войска пытаются изменить тактику использования беспилотников после потери доступа к Starlink, однако полноценно адаптироваться пока не могут из-за постоянных ударов Сил обороны Украины.

По данным ISW, оккупанты сократили интенсивность применения некоторых ударных дронов и перешли на более короткие дистанции, активнее используя разведывательные БПЛА и дроны-перехватчики. В то же время украинские силы используют эти ограничения для поражения российских целей в тылу и на оккупированных территориях.