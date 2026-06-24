Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Яка ситуація на фронті?

На Сумщині зафіксовано російські спроби проникнення поблизу південного напрямку від Сум, після чого українські сили завдали удару по ворожих позиціях у районі Рясного.

У Харківській області Росія намагається відтиснути українські сили від державного кордону, щоб сформувати буферну зону з Бєлгородською областю та забезпечити можливість ураження Харкова артилерією.

Окупанти здійснювали інфільтраційні дії, зокрема в районах Вовчанська та поблизу Куп'янська, де тривають активні бої та контратаки ЗСУ. Окремо ISW повідомляє про спроби Росії розширити контроль у районі річки Оскіл, однак українські сили зберігають позиції та продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах противника в окупованих районах Луганщини.

Крім того, українські війська контратакували на північний схід та південний схід від Великого Бурлука. Також є просування або утримання позиції у напрямку селища Борова.

На Донеччині російські війська продовжують наступальні дії в напрямку Костянтинівки, Покровська та Добропілля, але значного просування не досягли. Водночас українські сили активно знищують склади, техніку та вузли постачання, зокрема застосовуючи високоточні удари по військових об'єктах.

На південному напрямку українські удари по логістиці та мостах ускладнюють постачання російських військ у Запорізькій області та Криму. За даними аналітиків, проблеми з доставкою боєприпасів і пального вже впливають на здатність Росії підтримувати інтенсивність бойових дій.

ISW підсумовує, що Росія продовжує вести активні бойові дії по всій лінії фронту, однак українські удари по інфраструктурі постачання дедалі більше обмежують її оперативні можливості та створюють ризики для подальших наступальних операцій.

Огляд ситуації на фронті: дивіться карти ISW

Нагадаємо, російські війська намагаються змінити тактику використання безпілотників після втрати доступу до Starlink, однак повноцінно адаптуватися поки не можуть через постійні удари Сил оборони України.

За даними ISW, окупанти скоротили інтенсивність застосування деяких ударних дронів і перейшли до коротших дистанцій, активніше використовуючи розвідувальні БпЛА та дрони-перехоплювачі. Водночас українські сили користуються цими обмеженнями для ураження російських цілей у тилу та на окупованих територіях.