Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Що прагне зробити Путін?

Під час свого виступу 23 червня очільник Кремля публічно оголосив про нібито готовність Росії до діалогу. Проте, як зазначають військові аналітики, Путін одразу окреслив три рамкові платформи, на основі яких він згоден говорити:

так звані Стамбульські протоколи весни 2022 року;

ультимативні вимоги, озвучені ним у російському МЗС у червні 2024 року;

нібито чинні домовленості з Вашингтоном, досягнуті під час серпневих контактів 2025 року в Анкориджі.

Довідково. Проєкт Стамбульського протоколу передбачав, що Росія могла б виступати однією з країн-гарантів безпеки України, а також мати разом із Китаєм право вето на реагування у разі нової агресії. Водночас Україні пропонували закріпити нейтральний статус, суттєво обмежити чисельність армії та відмовитися від військової допомоги союзників.

За даними ISW, ці умови передбачають фактичне позбавлення України суверенних можливостей оборони: заборону вступу до НАТО, жорсткі обмеження чисельності армії та повну відмову від західної військової допомоги. Проте, Росія не бере на себе аналогічних обмежень щодо власних збройних сил.

Аналітики нагадують, що подібні вимоги формувалися у 2022 році, коли ситуація на фронті була суттєво іншою, а Росія мала значно сильніші позиції на півночі, сході та півдні України. Після українських контрнаступів баланс сил змінився, однак Кремль продовжує використовувати ті самі умови як основу для потенційних переговорів.

Окремо міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що Росія прагне досягти всіх заявлених воєнних цілей, включно з "нейтралітетом України", змінами внутрішньої політики та визнанням окупованих територій. Це також включає вимоги щодо скасування українських законів та визнання результатів так званих "референдумів" на окупованих територіях.

ISW зазначає, що Кремль послідовно просуває наратив про необхідність врахування "реалій на полі бою", намагаючись представити ситуацію так, ніби українська оборона наближається до виснаження. Водночас аналітики підкреслюють, що темпи російського просування сповільнюються, а українські удари по логістиці дедалі більше ускладнюють здатність Росії підтримувати наступальні дії.

Нагадаємо, Україна посилює удари по російських цілях, а в Росії зростає втома від війни, однак Кремль поки не демонструє готовності до реальних переговорів. За словами експерта Івана Ступака, Путін продовжує отримувати викривлені звіти про "успіхи" армії, тому не змінює позицію. Він вважає, що змусити Росію сісти за стіл переговорів можна лише через суттєве посилення тиску, військової допомоги Україні та погіршення для Росії ціни продовження війни.