Чи можуть пенсіонери отримувати менше ніж 3 000 гривень на місяць
9 серпня 2024, 12:15Читать новость на русском
Прожитковий мінімум у бюджеті на 2024 рік становить 2 361 гривню, і саме до нього прирівняли мінімальну пенсію. Частина українців отримує пенсії, лише трохи вищі за цю суму, але вони не дотягують до 3 000 гривень.
Хто отримує пенсію меншу за 3 000 гривень
З 1 березня 2024 року було встановлено нові мінімальні виплати для пенсіонерів певної вікової категорії.
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Так, пенсіонери двох категорій можуть мати таку мінімальну пенсію:
- 65-річні пенсіонери без достатнього стажу отримують 2 725 гривень.
- Пенсіонери до 70 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують 2 980 гривень.
Мінімальні пенсії для інших вікових категорій
- Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують 3 240 гривень.
- Пенсіонери, які досягли 80 років і мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, отримують 3 370 гривень.