У кого з пенсіонерів зросте пенсія на майже 600 гривень з 1 січня 2025 року

Пенсія українців може зрости з багатьох причин. Зокрема, через спеціальні надбавки та доплати.

Яку доплату отримають пенсіонери у січні

У січні частина пенсіонерів отримає спеціальну доплату за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Які вимоги для отримання цієї доплати:

пенсіонер має бути старше 70 років;

отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Ця доплата залежить від віку особи. Зараз її розмір такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком 300 гривень;

мають право на доплату за віком 300 гривень; для осіб від 75 до 79 років включно така доплата складає 456 гривень;

така доплата складає 456 гривень; пенсіонерам старше 80 років надається 570 гривень.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Така доплата додається до основного розміру пенсії і нараховується автоматично.