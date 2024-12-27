У кого з пенсіонерів зросте пенсія на майже 600 гривень з 1 січня 2025 року
27 грудня 2024, 18:33Читать новость на русском
Пенсія українців може зрости з багатьох причин. Зокрема, через спеціальні надбавки та доплати.
Яку доплату отримають пенсіонери у січні
У січні частина пенсіонерів отримає спеціальну доплату за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Які вимоги для отримання цієї доплати:
- пенсіонер має бути старше 70 років;
- отримувати пенсію за віком;
- мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Ця доплата залежить від віку особи. Зараз її розмір такий:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком 300 гривень;
- для осіб від 75 до 79 років включно така доплата складає 456 гривень;
- пенсіонерам старше 80 років надається 570 гривень.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Така доплата додається до основного розміру пенсії і нараховується автоматично.