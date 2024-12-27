Какую доплату получат пенсионеры в январе

В январе часть пенсионеров получит специальную доплату по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

Читайте также Будущее Великобритании: сможет ли страна и в дальнейшем оставаться экономическим лидером

Какие требования для получения этой доплаты:

пенсионер должен быть старше 70 лет;

получать пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Эта доплата зависит от возраста лица. Сейчас ее размер таков:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту 300 гривен;

имеют право на доплату по возрасту 300 гривен; для лиц от 75 до 79 лет включительно такая доплата составляет 456 гривен;

такая доплата составляет 456 гривен; пенсионерам старше 80 лет предоставляется 570 гривен.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии и начисляется автоматически.