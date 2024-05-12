Якщо є потреба: чи можна змінити дату нарахування пенсії

В Україні пенсії виплачуються з 4-го по 25-те число кожного місяця, причому конкретна дата виплати призначається при реєстрації пенсії та зазвичай не змінюється. Втім часто пенсіонери хочуть змінити дату отримання виплат.

Чи можна змінити дату виплати пенсії

Змінити дату виплати пенсії можливо лише у виняткових випадках. Пенсійний фонд рідко йде на зміну графіка виплат, адже дата заздалегідь визначена згідно з категорією пенсіонера.

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Виплата через пошту організовується згідно з урахуванням територіальних зон, а через банки – відповідно до графіка перерахування коштів від Пенсійного фонду та з урахуванням рівномірного розподілу коштів.

Як виплачується пенсія в Україні

Банки зобов'язані зарахувати пенсію на рахунки наступного робочого дня після отримання коштів від ПФУ.

Україна виплачує пенсії згідно з графіками, які враховують кілька факторів. Пенсії нараховуються кожного місяця з 4 по 25 число, при цьому пенсія за певний місяць виплачується в тому ж місяці.

Пріоритет у виплаті мають:

особи з інвалідністю через війну;

учасники бойових дій;

особи з особливими заслугами перед державою;

родини загиблих.

Як змінити спосіб отримання пенсії

Далі слідують пенсії по інвалідності та за віком для тих, хто не працює. Дати виплати пенсій працюючим пенсіонерам призначаються останніми.

Якщо пенсіонер бажає отримувати свою пенсію через уповноважені банки або за фактичним місцем проживання, він може звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.

Під час воєнного стану пенсіонери, які змінюють місце проживання, можуть отримувати пенсію безпосередньо на картку без відкриття рахунку в банку.

Де звернутися:

Територіальні управління Пенсійного фонду України;

Центри надання адміністративних послуг за місцем проживання;

Знайти найближчий ЦНАП.

Заяву на отримання послуги можна подати особисто або через законного представника, а також відправити документи поштою (рекомендованим листом).

Необхідні документи: