Кому скасували виплати

Пенсіонери, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію. Якщо вони не встигли здійснити цю процедуру, їхні виплати заморозили.

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Кінцевою датою для проходження ідентифікації визначили 31 березня 2024 року. Процедура доступна як онлайн, так і офлайн, зокрема через такі сервіси:

у відділеннях ПФУ;

у вебпорталі Пенсійного фонду;

у відділеннях "Ощадбанк";

Дія. Підпис;

у форматі відеоконференції.

Як повернути виплати

Пенсіонери, які в силу певних обставин не змогли пройти ідентифікацію, можуть зробити це зараз. Процедура, за таких обставин, незмінна.

Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Потрібно розуміти, що виплати за таких обставин не скасовуються, вони лише заморожуються до з'ясування обставин. Тобто, гроші надходять на рахунки ПФУ, але не передаються особі, що не підтвердила свою особу. Ідентифікація дозволяє своєчасно виявити чи отримує пенсіонер кошти, чи його грошима заволодів зловмисник.