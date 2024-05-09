Кому отменили выплаты

Пенсионеры, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию. Если они не успели осуществить эту процедуру, их выплаты заморозили.

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Конечной датой для прохождения идентификации определили 31 марта 2024 года. Процедура доступна как онлайн, так и офлайн, в частности через такие сервисы:

в отделениях ПФУ;

в веб-портале Пенсионного фонда;

в отделениях "Ощадбанк";

Дия. Подпись;

в формате видеоконференции.

Как вернуть выплаты

Пенсионеры, которые в силу определенных обстоятельств не смогли пройти идентификацию, могут сделать это сейчас. Процедура, при таких обстоятельствах, неизменна.

Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Нужно понимать, что выплаты при таких обстоятельствах не отменяются, они только замораживаются до выяснения обстоятельств. То есть, деньги поступают на счета ПФУ, но не передаются лицу, не подтвердившему свою личность. Идентификация позволяет своевременно выявить получает ли пенсионер средства, или его деньгами завладел злоумышленник.