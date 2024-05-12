Можно ли изменить дату выплаты пенсии
Изменить дату выплаты пенсии возможно только в исключительных случаях. Пенсионный фонд редко идет на изменение графика выплат, ведь дата заранее определена согласно категории пенсионера.
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Выплата через почту организуется согласно с учетом территориальных зон, а через банки – в соответствии с графиком перечисления средств от Пенсионного фонда и с учетом равномерного распределения средств.
Как выплачивается пенсия в Украине
Украина выплачивает пенсии согласно графикам, которые учитывают несколько факторов. Пенсии начисляются каждый месяц с 4 по 25 число, при этом пенсия за определенный месяц выплачивается в том же месяце.
Приоритет в выплате имеют:
- лица с инвалидностью из-за войны;
- участники боевых действий;
- лица с особыми заслугами перед государством;
- семьи погибших.
Как изменить способ получения пенсии
Если пенсионер желает получать свою пенсию через уполномоченные банки или по фактическому месту жительства, он может обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.
Где обратиться:
- Территориальные управления Пенсионного фонда Украины;
- Центры предоставления административных услуг по месту жительства;
- Найти ближайший ЦНАП.
Заявление на получение услуги можно подать лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом).
Необходимые документы:
- Заявление о перерасчете пенсии на банковский счет или заявление о прекращении такого перечисления;
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и его копия;
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Пенсионное удостоверение (при наличии).