Можно ли изменить дату выплаты пенсии

Изменить дату выплаты пенсии возможно только в исключительных случаях. Пенсионный фонд редко идет на изменение графика выплат, ведь дата заранее определена согласно категории пенсионера.

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Выплата через почту организуется согласно с учетом территориальных зон, а через банки – в соответствии с графиком перечисления средств от Пенсионного фонда и с учетом равномерного распределения средств.

Как выплачивается пенсия в Украине

Украина выплачивает пенсии согласно графикам, которые учитывают несколько факторов. Пенсии начисляются каждый месяц с 4 по 25 число, при этом пенсия за определенный месяц выплачивается в том же месяце.

Приоритет в выплате имеют:

  • лица с инвалидностью из-за войны;
  • участники боевых действий;
  • лица с особыми заслугами перед государством;
  • семьи погибших.

Как изменить способ получения пенсии

Если пенсионер желает получать свою пенсию через уполномоченные банки или по фактическому месту жительства, он может обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Где обратиться:

  • Территориальные управления Пенсионного фонда Украины;
  • Центры предоставления административных услуг по месту жительства;
  • Найти ближайший ЦНАП.

Заявление на получение услуги можно подать лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом).

Необходимые документы:

  • Заявление о перерасчете пенсии на банковский счет или заявление о прекращении такого перечисления;
  • Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и его копия;
  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • Пенсионное удостоверение (при наличии).