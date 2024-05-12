Можно ли изменить дату выплаты пенсии

Изменить дату выплаты пенсии возможно только в исключительных случаях. Пенсионный фонд редко идет на изменение графика выплат, ведь дата заранее определена согласно категории пенсионера.

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Выплата через почту организуется согласно с учетом территориальных зон, а через банки – в соответствии с графиком перечисления средств от Пенсионного фонда и с учетом равномерного распределения средств.

Обратите внимание! Банки обязаны зачислить пенсию на счета на следующий рабочий день после получения средств от ПФУ.

Как выплачивается пенсия в Украине

Украина выплачивает пенсии согласно графикам, которые учитывают несколько факторов. Пенсии начисляются каждый месяц с 4 по 25 число, при этом пенсия за определенный месяц выплачивается в том же месяце.

Приоритет в выплате имеют:

лица с инвалидностью из-за войны;

участники боевых действий;

лица с особыми заслугами перед государством;

семьи погибших.

Заметьте! Далее следуют пенсии по инвалидности и по возрасту для тех, кто не работает. Даты выплаты пенсий работающим пенсионерам назначаются последними.

Как изменить способ получения пенсии

Если пенсионер желает получать свою пенсию через уполномоченные банки или по фактическому месту жительства, он может обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Во время военного положения пенсионеры, которые меняют место жительства, могут получать пенсию непосредственно на карточку без открытия счета в банке.

Где обратиться:

Территориальные управления Пенсионного фонда Украины;

Центры предоставления административных услуг по месту жительства;

Найти ближайший ЦНАП.

Заявление на получение услуги можно подать лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом).

Необходимые документы: