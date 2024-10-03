Як зміниться вартість пального в Україні у жовтні

У жовтні вартість пального не буде зростати. Навпаки, є імовірність зменшення цін.

Чи подешевшає пальне

У коментарі 24 Каналу енергетичний експерт Сергій Куюн зазначив, що падіння світових цін на нафту може вплинути на вартість пального.

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Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95 Всі великі світові трейдери очікують, що ціна на нафту має впасти до 60 доларів. Я б дуже хотів в це вірити, адже якщо це відбудеться, тоді ми відчуємо досить суттєве подешевшання пального в Україні.

В кінці вересня ціна за барель нафти на світовому ринку впала в середньому з 75 до 72 доларів. Вартість ф'ючерсів топових марок, станом на 2 жовтня така: