Подешевеет ли топливо

В комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Сергей Куюн отметил, что падение мировых цен на нефть может повлиять на стоимость топлива.

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Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95 Все крупные мировые трейдеры ожидают, что цена на нефть должна упасть до 60 долларов. Я бы очень хотел в это верить, ведь если это произойдет, тогда мы почувствуем достаточно существенное удешевление топлива в Украине.

В конце сентября цена за баррель нефти на мировом рынке упала в среднем с 75 до 72 долларов. Стоимость фьючерсов топовых марок, по состоянию на 2 октября такова: