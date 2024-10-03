Подешевеет ли топливо
В комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Сергей Куюн отметил, что падение мировых цен на нефть может повлиять на стоимость топлива.
Читайте также За что потребителей могут лишить субсидии и как не остаться без средств
Все крупные мировые трейдеры ожидают, что цена на нефть должна упасть до 60 долларов. Я бы очень хотел в это верить, ведь если это произойдет, тогда мы почувствуем достаточно существенное удешевление топлива в Украине.
В конце сентября цена за баррель нефти на мировом рынке упала в среднем с 75 до 72 долларов. Стоимость фьючерсов топовых марок, по состоянию на 2 октября такова:
- Brent – 75,57 доллара за баррель;
- WTI – 72,14 доллара за баррель;
- Urals (российская марка) – 69,27 доллара за баррель.