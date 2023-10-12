Пенсіонери та працевлаштування: чи можна отримувати виплати під час роботи

Від того працює пенсіонер, чи ні часто залежить розмір пенсії. Тому кожна особа похилого віку зобов'язана повідомляти про працевлаштування. Однак цікавить, чи можуть отримувати пенсіонери на період роботи ще й пенсійні виплати.

Що каже закон про це

Відповідно до закону кожен пенсіонер обов'язково повинен повідомити про те, що працевлаштувався або звільнився з роботи. Про це йдеться у статті 16 Закону України від 9 липня 2023 року.

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Право на пенсійні виплати залежить від того, чи є пенсіонер працюючим, чи ні. Крім того, від цього залежить ще й розмір пенсії.

Пенсія за вислугу років призначається після того, як пенсіонер залишає роботу. І саме це дає право на пенсію.

Але є виняток, який стосується посади асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі. Ця посада не дає права на призначення пенсії за вислугу років, а тому на період роботи на цій посаді пенсія за вислугу років виплачується.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

Якщо особа й надалі працевлаштована після призначення на пенсію за вислугу років, то виплати цієї пенсії припиняються. А поновлюються одразу після звільнення з роботи.

Станом на сьогодні розміри пенсійних виплат виглядають так:

до 2 000 гривень – 63 862 особи, а середня пенсія складає 1 230 гривень,

від 2 001 до 3 000 гривень – це 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень,

від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень,

від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні,

від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні,

понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.

Надбавки до пенсій

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Зараз середня пенсія в Україні становить 5 350 гривень, а мінімальна непрацюючим пенсіонерам – 2 520 гривень.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму. Зараз він становить – 2 093 гривні. Відповідно від 20% до 40% від цього значення складає надбавка до пенсії, тобто це від 418 до 837 гривень. Втім для військових ця виплата складає до 70% від визначеного мінімуму.

На отримання надбавки можуть розраховувати представники таких сфер:

Водночас щоб отримати цю надбавку варто подати відповідну заяву протягом 12 місяців після отримання звання.

Автоматична вікова надбавка

Коли особа досягає віку 70 років і до 74 років включно, вона отримує 300 гривень. Від 75 по 79 років – 456 гривень, а уже після 80 років – 579 гривень.

Якщо з пенсіонером проживає неповнолітня особа

Доплата може складати 150 гривень. Для цього необхідно подати заяву у ПФУ.