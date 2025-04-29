29 квітня, 19:33
Скільки коштує 1 рік стажу в 2025 році
Основні тези
- 1 місяць стажу коштує 1 760 гривень, що становить 22% від мінімальної зарплати.
- Можна докупити одразу рік стажу за 21 120 гривень.
Українці мають право докупити собі стаж. Таким чином їхня пенсія в перспективі буде більшою.
Скільки зараз коштує місяць стажу
Для визначення вартості місяця стажу застосовується стала формула, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зараз 1 місяць стажу рівний 22% від мінімальної зарплати. Відповідно, станом на зараз, це 22% від 8 000 гривень. Тобто, місяць стажу коштує – 1 760 гривень.
Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску,
– повідомляє ПФУ.
Кому рекомендують докупити стаж:
- тим, хто живе за кордоном, але, при цьому, прагне отримувати пенсію в Україні;
- особам, які не набули достатню кількість стажу;
- громадянам, що мали невеликий офіційний дохід, але хочуть отримувати високу пенсію.
Зверніть увагу! Докупити можна одразу рік стажу. Це коштуватиме – 21 120 гривень.