Скільки коштує 1 рік стажу в 2025 році

Українці мають право докупити собі стаж. Таким чином їхня пенсія в перспективі буде більшою.

Скільки зараз коштує місяць стажу

Для визначення вартості місяця стажу застосовується стала формула, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зараз 1 місяць стажу рівний 22% від мінімальної зарплати. Відповідно, станом на зараз, це 22% від 8 000 гривень. Тобто, місяць стажу коштує – 1 760 гривень.

Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску,

– повідомляє ПФУ.

Кому рекомендують докупити стаж:

тим, хто живе за кордоном, але, при цьому, прагне отримувати пенсію в Україні;

особам, які не набули достатню кількість стажу;

громадянам, що мали невеликий офіційний дохід, але хочуть отримувати високу пенсію.

Зверніть увагу! Докупити можна одразу рік стажу. Це коштуватиме – 21 120 гривень.