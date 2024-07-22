Хто з батьків та опікунів має право на достроковий вихід на пенсію

Жінки, які виховували дитину з інвалідністю або всиновили її до шестирічного віку, мають право на дострокову пенсію. Батьки та опікуни дітей з інвалідністю також мають право на надбавку за догляд.

Умови дострокового виходу на пенсію для батьків

Достроковий вихід на пенсію для матерів та опікунів передбачений Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Жінки з дітьми з інвалідністю можуть отримати пенсію раніше за наявності не менше 15 років страхового стажу.

За наявності документів про народження дитини, де ви зазначені матір’ю, документів про визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення 6-річного віку та за наявності необхідного страхового стажу, може бути призначена дострокова пенсія за віком,

– зазначають у Пенсійному фонді.

Надбавка за догляд

Батьки та опікуни дітей з інвалідністю також мають право на надбавку за догляд.

Надбавка за догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, або піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Також ця надбавка може призначатися, якщо доглядач перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або у відпустці без збереження зарплати, за умови наявності довідки лікарсько-консультативної комісії.