Условия досрочного выхода на пенсию для родителей

Досрочный выход на пенсию для матерей и опекунов предусмотрен Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Женщины с детьми с инвалидностью могут получить пенсию раньше при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

При наличии документов о рождении ребенка, где вы указаны матерью, документов о признании его ребенком с инвалидностью до достижения 6-летнего возраста и при наличии необходимого страхового стажа, может быть назначена досрочная пенсия по возрасту,

– отмечают в Пенсионном фонде.

Надбавка за уход

Родители и опекуны детей с инвалидностью также имеют право на надбавку за уход.

Надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет может назначаться одному из родителей, усыновителей, опекуну, или попечителю, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы), не проходят службу, не занимают выборную должность и фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью.

Обратите внимание! Также эта надбавка может назначаться, если ухаживающий находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в отпуске в связи с беременностью и родами, или в отпуске без сохранения зарплаты, при условии наличия справки врачебно-консультативной комиссии.