Більше так не вийде: як українцям обмежили вивід "тисячі Зеленського"

Починаючи з вечора 10 грудня, українці почали отримувати обіцяну "тисячу Зеленського" на свої рахунки. Надалі кошти надаватимуть поступово, орієнтовно через 10 днів з моменту подачі заявки.

Як обмежили використання "тисячі Зеленського"

Деякі українці вирішили "обійти систему" і вивести "тисячу Зеленського"на звичайну карту. Для цього такі громадяни використовували термінали EasyPay повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Авраменка.

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Схема виводу коштів була такою:

отриману тисячу українці виводили на мобільний рахунок;

за допомогою функції "Повернення грошей на карту" у EasyPay гроші "повертали";

для повернення, особи вказували реквізити звичайного рахунку.

Керівництв EasyPay відреагувало на таку "схему". У сервісі було введено обмеження на використання цієї функції абонентами Vodafone та Life.

Олексій Авраменко Генеральний директор платіжного сервісу EasyPay Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 гривень "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через нецільове використання державної допомоги.

Яка кількість українців уже отримала зимову підтримку

За даними Мінекономіки, протягом 10 – 11 грудня допомогу отримали більш як 2 мільйони українців:

виплати отримали 1,8 мільйона повнолітніх осіб;

кошти також надійшли 520 тисячам неповнолітніх.



Зимова підтримка надходить українцям на рахунок для "Національного кешбеку"/ Скрін 24 Каналу

Чи можна отримати "тисячу Зеленського" зараз

"Тисячу Зеленського" можна оформити до кінця грудня. Подати заявку на допомогу можна так:

оформити у Дії;

через Укрпошту;

в банках-партнерах програми.

Зауважте! Оформити "тисячу Зеленського" можуть лише ті українці, що перебувають в Україні.