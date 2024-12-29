Виплата "тисячі Зеленського" затримується: чому так відбувається

Деякі українці досі не отримали "тисячу Зеленського", попри те, що заявки вони подавали понад 10 днів тому. Чому так відбувається, читайте далі.

Чому вам не надійшла обіцяна тисяча

Заявку на отримання "тисячі Зеленського" можна було подати, починаючи з 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! Гроші мають надходити через 10 днів з моменту подачі заявки.

Гроші з зимової підтримки надійшли не всім громадянам, які подавали заявки, через декілька причин:

забагато заявок і система не встигла їх обробити;

особі було відмовлено у виплаті (наприклад, через те, що вона перебуває за кордоном).

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– йдеться у повідомленні Дія.

Зверніть увагу! Подати заявку на отримання коштів можна до кінця зими 2024 – 2025. Кошти потрібно використати протягом наступного року.