Чи можна отримати соціальну пенсію в 60 років

Соціальною пенсією називають спеціальну допомогу, яка надається за певних умов. Зокрема, якщо особа не має права на пенсійну виплату.

Чому надається соціальна пенсія

Тобто, якщо особа не набула достатньої кількості стажу у 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! Зараз мінімум стажу для виходу на пенсію у 65 років – 15 років стажу.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою,

– йдеться у повідомленні.

Щоб отримати соціальну допомогу, потрібно звернутись у відповідальні органи з таким переліком документів:

заява, заповнена за встановленим зразком;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан, яка заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї (дані беруться за за останні шість місяців).

Зверніть увагу! Якщо особу визначено недієздатною, потрібно додати копію рішення про призначення опікуна.

Чи надається соціальна допомога в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану ця допомога продовжується. До того ж кошти надаються ще місяць після його припинення чи скасування.

Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду. Норми постанови КМУ від 08 квітня 2020 року № 264 не застосовуються,

– повідомляє Дія.

Важливо! Щоб продовжити отримати допомогу після завершення дії воєнного стану, громадяни мають оновити документи. На це у таких осіб є місяць.