27 липня, 12:01
Пенсія для українських біженців закордоном: як не залишитися без виплат
Основні тези
- Українські біженці за кордоном можуть поновити пенсію дистанційно, подавши онлайн заяву.
- Необхідно дотримуватися інструкцій Пенсійного фонду України для оформлення пенсії.
Українці, які перебувають за кордоном зі статусом біженця або тимчасовим захистом, можуть бути зацікавлені у оформленні української пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, як це зробити та які документи потрібні.
Чи можуть українські біженці отримувати пенсію в Україні?
Українці, які тимчасово проживають за кордоном і мають статус біженця або перебувають під тимчасовим захистом, можуть поновити пенсію дистанційно. Для цього необхідно подати онлайн заяву, нагадує 24 Канал із посиланням ні Пенсійний фонд України.
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Для цього слід виконати кілька простих кроків:
- Спочатку зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України. Увійдіть у розділ "Заява про призначення пенсії" та авторизуйтеся за допомогою електронного підпису (КЕП).
- Далі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть потрібний вид пенсії і вкажіть, як хочете отримувати інформацію про розгляд заяви: зручно обрати дистанційне інформування.
- Після цього заповніть анкету, відмітьте згоду на обробку персональних даних і перейдіть до завантаження документів.
- До заяви потрібно прикріпити сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж. Також може знадобитися довідка про зарплату до 1 липня 2000 року, військовий квиток, диплом чи довідка про пільговий стаж.
- На завершення підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть її до Пенсійного фонду.