Хто може отримати доплату 870 гривень?

Доплати можуть отримати жінки, які не мали достатньо стажу для виходу на пенсію за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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За цим законом, на щомісячні спеціальні доплати до пенсії мають право:

українки, які народили або ж усиновили від 5 дітей;

матері, які займалися вихованням 5 і більше дітей до 6 років;

Таким матерям надається можливість достроково вийти на пенсію за двох умов:

після досягнення віку 50 років;

за наявності щонайменше 15 років стажу.

Розмір додаткових виплат до пенсії для багатодітних матерів прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Важливо! У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 2 361 гривню. Матерям, що мають семеро дітей, нараховують щомісячну доплату у розмірі 37% від цього прожиткового мінімуму. Таким чином, їм повинні доплачувати 873 гривні щомісяця.

Як багатодітним матерям оформити пенсію?

Жінки, котрі претендують на дострокову пенсію та доплати як багатодітні матері, можуть оформити їх у Пенсійному фонді. Для цього необхідно звернутися до сервісного центру ПФУ особисто.

Для оформлення виплат знадобляться такі документи:

заява про призначення пенсії та доплати;

паспорт громадянки України;

Ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження усіх дітей;

трудова книжка та інші документи, які підтверджують набутий стаж;

паспорти дітей (за наявності).

Окрім того, багатодітним матерям надаються пільги від держави – на комуналку та освіту.

Варто знати! Чоловіки, які виховували 5 та більше дітей до 6 років, теж мають право на оформлення пенсії за особливі заслуги.