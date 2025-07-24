Який податок можуть не сплачувати пенсіонери зараз?
Українські пенсіонери, звільнені від сплати земельного податку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.
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Зверніть увагу! Від сплати земельного податку звільняються пенсіонери, що отримують виплату за віком.
Зауважимо, що пільга діє лише, якщо ділянка особи відповідає встановленим лімітам:
- до 0,01 гектара – застосовується для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.
Водночас, залежно від типу населеного пункту, ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків зараз такі:
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу.
Які послуги пенсіонери можуть отримати безкоштовно?
Безоплатний проїзд надається пенсіонерам у деяких видах міського транспорту. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі. Також право на безоплатний проїзд є у таких осіб в залізничному транспорті приміського сполучення.
Не варто забувати і про право пенсіонерів отримати безоплатні (або ж зі значною знижкою) юридичні послуги, йдеться про:
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів;
- фахову консультацію.