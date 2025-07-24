Какой налог могут не платить пенсионеры сейчас?

Украинские пенсионеры, освобождены от уплаты земельного налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Обратите внимание! От уплаты земельного налога освобождаются пенсионеры, получающие выплату по возрасту.

Заметим, что льгота действует только, если участок лица соответствует установленным лимитам:

до 0,01 гектара – применяется для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

В то же время, зависимости от типа населенного пункта, лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов сейчас такие:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа.

Какие услуги пенсионеры могут получить бесплатно?

Бесплатный проезд предоставляется пенсионерам в некоторых видах городского транспорта. Исключением из этого перечня, например, является такси. Также право на бесплатный проезд есть у таких лиц в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Не стоит забывать и о праве пенсионеров получить бесплатные (или же со значительной скидкой) юридические услуги, речь идет о: