Кто имеет право на бесплатный проезд в транспорте и где это действует?

Бесплатным проездом в транспорте могут пользоваться только те пенсионеры, которые официально получают пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на постановление "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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А именно речь идет о проезде в городских автобусах, троллейбусах, а также пригородных железнодорожных сообщениях, включая электричками. Впрочем в некоторых городах для пользования льготой нужно дополнительно оформить бесплатный электронный билет.

Обратите внимание! Возраст выхода на пенсию при этом не имеет значения, но обязательным условием является предъявление пенсионного удостоверения водителю.

Где льготы на транспорт для пенсионеров не действует?

В частных маршрутках действует собственный перечень льготников, которых перевозят бесплатно, и установленные тарифы утверждает местная власть. Детали обычно размещены в салоне или на сайте городского совета.

В то же время в метро, такси и междугородних поездах бесплатный проезд для пенсионеров не предусмотрен, а значит за них придется платить.