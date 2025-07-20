Хто має право на безкоштовний проїзд у транспорті та де це діє?

Безкоштовним проїздом у транспорті можуть користуватися лише ті пенсіонери, які офіційно отримують пенсію, передає 24 Канал з посиланням на постанову "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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А саме йдеться про проїзд у міських автобусах, тролейбусах, а також приміських залізничних сполучення, включно з електричками. Втім у деяких містах для користування пільгою потрібно додатково оформити безкоштовний електронний квиток.

Зверніть увагу! Вік виходу на пенсію при цьому не має значення, але обов’язковою умовою є пред’явлення пенсійного посвідчення водієві.

Де пільги на транспорт для пенсіонерів не діє?

У приватних маршрутках діє власний перелік пільговиків, яких перевозять безкоштовно, і встановлені тарифи затверджує місцева влада. Деталі зазвичай розміщені в салоні або на сайті міської ради.

Водночас у метро, таксі та міжміських поїздах безкоштовний проїзд для пенсіонерів не передбачений, а отже за них доведеться платити.