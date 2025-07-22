Який прожитковий мінімум буде у серпні?

Загальний показник прожиткового мінімуму в Україні наразі складає 2 920 гривень, що дорівнює близько 60 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний бюджет України.

Дивіться також Максимальна пенсія в Україні: чи зростуть виплати у серпні

Цієї суми, на думку держави, має бути достатньо на базові потреби: їжу, одяг, комуналку. Разом з тим для різних категорій населення встановлений свій рівень прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2361 гривня.

Поки що показники прожиткового мінімуму не планують підвищувати, тож ці суми у серпні 2025 року залишаться без змін.

Важливо! Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нещодавно заявив, що наразі в українському бюджеті немає коштів, щоб суттєво підвищити прожитковий мінімум. Втім він вважає, що недостатньо просто чекати миру, а потрібно обговорювати питання прожиткового мінімуму вже зараз.

Які будуть пенсії у серпні?

Мінімальні пенсії в Україні зросли з 1 березня 2025 року. За даними Пенсійного фонду, деякі категорії українців отримали доплати. У серпні вони можуть розраховувати на такі пенсійні виплати:

люди віком від 65 років з повним стажем, які не працюють – 3 758 гривень (доплата – 388 гривень);

пенсіонери віком до 70 років, які мають повний стаж (30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків), – 3 323 гривні (надбавка – 343 гривні);

люди пенсійного віку з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу – 3 323 гривні (+343 гривні);

українці віком від 70 до 80 років зі стажем 30-35 або 20-25 років – 3 613 гривень (доплата – 373 гривні);

пенсіонери віком від 80 років, які мають 20-25 років стажу – 3 758 гривень (надбавка – 388 гривень).

Усім пенсіонерам, що не працюють і мають мінімальну пенсію, її розмір підвищили з 2 725 до 3 083 гривні, а працюючим – до 2 361 гривні.

Варто знати! Надбавки до мінімальних пенсій призначили залежно від віку пенсіонерів, а також кількості років набутого стажу.