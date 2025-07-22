Какой прожиточный минимум будет в августе?

Общий показатель прожиточного минимума в Украине сейчас составляет 2 920 гривен, что равняется около 60 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный бюджет Украины.

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Этой суммы, по мнению государства, должно быть достаточно на базовые потребности: еду, одежду, коммуналку. Вместе с тем для разных категорий населения установлен свой уровень прожиточного минимума:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2361 гривна.

Пока показатели прожиточного минимума не планируют повышать, поэтому эти суммы в августе 2025 года останутся без изменений.

Важно! Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев недавно заявил, что сейчас в украинском бюджете нет средств, чтобы существенно повысить прожиточный минимум. Впрочем он считает, что недостаточно просто ждать мира, а нужно обсуждать вопрос прожиточного минимума уже сейчас.

Какие будут пенсии в августе?

Минимальные пенсии в Украине выросли с 1 марта 2025 года. По данным Пенсионного фонда, некоторые категории украинцев получили доплаты. В августе они могут рассчитывать на такие пенсионные выплаты:

люди в возрасте от 65 лет с полным стажем, которые не работают – 3 758 гривен (доплата – 388 гривен);

пенсионеры в возрасте до 70 лет, которые имеют полный стаж (30 лет – для женщин, 35 лет – для мужчин), – 3 323 гривны (надбавка – 343 гривны);

люди пенсионного возраста с инвалидностью І группы независимо от возраста и стажа – 3 323 гривны (+343 гривны);

украинцы в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30-35 или 20-25 лет – 3 613 гривен (доплата – 373 гривны);

пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые имеют 20-25 лет стажа – 3 758 гривен (надбавка – 388 гривен).

Всем пенсионерам, не работающим и имеющим минимальную пенсию, ее размер повысили с 2 725 до 3 083 гривны, а работающим – до 2 361 гривны.

Стоит знать! Надбавки к минимальным пенсиям назначили в зависимости от возраста пенсионеров, а также количества лет приобретенного стажа.