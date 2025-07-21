Что в Украине происходит с бедностью?

Такое заявление сделал глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

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Это объясняется тем, что все экономические процессы, которые происходят в стране, они происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война, на это влияют негативные ожидания и все остальное,

– объяснил ситуацию в стране Гетманцев.

В то же время нардеп считает, что завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию. Но просто ждать мира, согласно его словам, недостаточно. В частности необходимо начинать обсуждать вопрос прожиточного минимума.

Есть так называемые мирные дивиденды у каждой страны. Это подтверждается экономической историей, когда сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть и бедность уменьшается,

– сказал Даниил Гетманцев.

Обратите внимание! Он добавил, что можно даже по собственной статистике увидеть, что в 2014 году бедность в Украине выросла, а потом после 14 года она уменьшалась до 22 года.