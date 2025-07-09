Почему хотят реформировать прожиточный минимум

Министерство социальной политики хочет отказаться от прожиточного минимума в том виде, который есть сейчас, и использовать другой базовый показатель. Об этом рассказала министр социальной политики Дарья Марчак, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также Прожиточный минимум в Украине: вырастет ли его размер летом 2025 года

Сейчас в Украине определены несколько размеров прожиточного минимума – для детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц. Однако, по словам Марчак, все они не отражают фактического дохода, необходимого для проживания.

К сожалению, эти размеры достаточно сильно, мягко говоря, отличаются от фактического уровня прожиточного минимума, который мы видим в соответствии с нашими расчетами,

– отметила чиновница.

Поэтому Марчак считает, что прожиточный минимум в Украине необходимо реформировать.

Важно! Министр социальной политики добавила, что на сегодня фактический размер прожиточного минимума должен быть минимум вдвое больше установленного законом.

Как хотят реформировать прожиточный минимум

Марчак рассказала, что сейчас уже есть законодательная инициатива по прожиточному минимуму, она зарегистрирована в парламенте.

Впрочем процесс трансформации законодательно установленного прожиточного минимума может быть длительным.

Поэтому Минсоцполитики хочет на данном этапе вообще от него отвязаться.

Вместо этого чиновница предлагает использовать другой показатель, который позволит определить, оказался ли человек или семья на грани бедности – по примеру Европы.

В европейских странах есть определенный бенчмарк, например, 7 000 гривен, грубо говоря. Если совокупный доход на одного человека в семье ниже этого показателя, это означает, что этот человек финансово не вытягивает, и ему нужно помочь,

– пояснила Марчак.