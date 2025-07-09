Чому хочуть реформувати прожитковий мінімум

Міністерство соціальної політики хоче відмовитися від прожиткового мінімуму у тому вигляді, який є зараз, і використовувати інший базовий показник. Про це розповіла міністр соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Наразі в Україні визначені кілька розмірів прожиткового мінімуму – для дітей, працездатних і непрацездатних осіб. Однак, за словами Марчак, всі вони не відображають фактичного доходу, необхідного для прожиття.

На жаль, ці розміри достатньо сильно, м’яко кажучи, відрізняються від фактичного рівня прожиткового мінімуму, який ми бачимо відповідно до наших розрахунків,

– зазначила чиновниця.

Тому Марчак вважає, що прожитковий мінімум в Україні необхідно реформувати.

Важливо! Міністр соціальної політики додала, що на сьогодні фактичний розмір прожиткового мінімуму повинен бути щонайменше вдвічі більшим за встановлений законом.

Як хочуть реформувати прожитковий мінімум

Марчак розповіла, що наразі вже є законодавча ініціатива щодо прожиткового мінімуму, вона зареєстрована в парламенті.

Втім процес трансформації законодавчо встановленого прожиткового мінімуму може бути тривалим.

Тому Мінсоцполітики хоче на даному етапі взагалі від нього відв’язатися.

Натомість чиновниця пропонує використовувати інший показник, який дозволить визначити, чи опинилася людина або родина на межі бідності – за прикладом Європи.

У європейських країнах є певний бенчмарк, наприклад, 7 000 гривень, грубо кажучи. Якщо сукупний дохід на одну особу в родині нижчий за цей показник, це означає, що ця людина фінансово не витягує, і їй потрібно допомогти,

– пояснила Марчак.