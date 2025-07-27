Чи можуть українські біженці отримувати пенсію в Україні?

Українці, які тимчасово проживають за кордоном і мають статус біженця або перебувають під тимчасовим захистом, можуть поновити пенсію дистанційно. Для цього необхідно подати онлайн заяву, нагадує 24 Канал із посиланням ні Пенсійний фонд України.

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Для цього слід виконати кілька простих кроків: