Як зросте тариф на доставку газу після припинення транзиту російського палива

У мережі шириться інформація про те, що тариф на доставку газу має зрости. Причиною називають припинення транзиту російського палива.

Чи зросте тариф на доставку газу

Насправді ж припинення транзиту не вплинуло на вартість доставки газу для побутових споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГазПравду.

Читайте також Російська економіка на межі: чи зможе Трамп завдати остаточного удару

Для населення тарифи на доставку газу в 2025 році не зростуть. Суми в платіжках можуть змінитися лише за рахунок обсягу газу, який ви спожили протягом минулого газового року,

– йдеться у повідомлення ГазПравди.

Нагадаємо! Газовий рік тривав з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року.

Як розраховується тариф на доставку газу

Тариф на доставку газу розраховується індивідуально. Він залежить від спожитого обсягу палива за минулий газовий рік.

Розрахувати цей тариф можна самостійно, для цього потрібно:

кількість спожитих газу (в кубах) за газовий рік помножити на тариф за доставку куба;

це значення необхідно поділити на 12 (місяців).

Платити за доставку потрібно і якщо ви зовсім не користуєтесь газом, але, при цьому, під'єднані до газової мережі. В такому випадку розрахунок відбувається за мінімальними обсягами споживання.