Куди здавати старі купюри та монети в Україні

Періодично деякі монети та купюри виходять з обігу. Аби не втратити свої кошти, громадяни мають вчасно обміняти їх на чинні.

Як відбувається обмін

НБУ здійснює заміну старих купюр, використовуючи різноманітні методи. У деяких випадках банкноти продовжують використовуватись як засіб розрахунку.

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У такому разі заміна відбувається так:

українські банки не видають такі купюри зі своїх кас;

НБУ не передає такі банкноти у фінансові установи.

НБУ почав вилучення купюри 500 гривень. Про які саме банкноти йдеться, читайте тут

Інколи купюри виключають із системи загального розрахунку, тоді обмін на чинні має здійснюватися в індивідуальному порядку. Тобто громадянин може звернутись самостійно у відділення НБУ чи в один з довірених банків:

АТ "Ощадбанк";

"Приватбанк";

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "ПУМБ".

Інформація про те, чи здійснюється обмін у відділенні вказаного банку, розміщена на офіційному сайті фінансової установи.