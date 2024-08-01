Куди здавати старі купюри та монети в Україні
1 серпня 2024, 18:13Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Періодично деякі монети та купюри виходять з обігу. Аби не втратити свої кошти, громадяни мають вчасно обміняти їх на чинні.
Як відбувається обмін
НБУ здійснює заміну старих купюр, використовуючи різноманітні методи. У деяких випадках банкноти продовжують використовуватись як засіб розрахунку.
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У такому разі заміна відбувається так:
- українські банки не видають такі купюри зі своїх кас;
- НБУ не передає такі банкноти у фінансові установи.
Інколи купюри виключають із системи загального розрахунку, тоді обмін на чинні має здійснюватися в індивідуальному порядку. Тобто громадянин може звернутись самостійно у відділення НБУ чи в один з довірених банків:
- АТ "Ощадбанк";
- "Приватбанк";
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "ПУМБ".