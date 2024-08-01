Куди здавати старі купюри та монети в Україні

1 серпня 2024, 18:13
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Джерело:

НБУ

Періодично деякі монети та купюри виходять з обігу. Аби не втратити свої кошти, громадяни мають вчасно обміняти їх на чинні.

Як відбувається обмін

НБУ здійснює заміну старих купюр, використовуючи різноманітні методи. У деяких випадках банкноти продовжують використовуватись як засіб розрахунку.

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У такому разі заміна відбувається так:

  • українські банки не видають такі купюри зі своїх кас;
  • НБУ не передає такі банкноти у фінансові установи.
Нагадаємо! НБУ почав вилучення купюри 500 гривень. Про які саме банкноти йдеться, читайте тут.

Інколи купюри виключають із системи загального розрахунку, тоді обмін на чинні має здійснюватися в індивідуальному порядку. Тобто громадянин може звернутись самостійно у відділення НБУ чи в один з довірених банків:

  • АТ "Ощадбанк";
  • "Приватбанк";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "ПУМБ".
Зверніть увагу! Інформація про те, чи здійснюється обмін у відділенні вказаного банку, розміщена на офіційному сайті фінансової установи.
Автор: Анастасія Зорик