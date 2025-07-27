Пенсію можна отримувати інакше: як змінити спосіб виплати

Дехто з пенсіонерів обирає банківську картку, інші надають перевагу готівці. Але чи можна змінити спосіб отримання пенсії, якщо обставини змінилися, читайте дал.

Як можна змінити спосіб отримання пенсії в Україні?

Українці мають можливість змінити спосіб отримання пенсії. Наприклад, перевести виплати з пошти на банк або поміняти банк, нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України, розповідає 24 Канал.

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Щоб змінити спосіб виплати пенсії, пенсіонеру потрібно подати заяву до ПФУ. Зробити це можна зручно онлайн через вебпортал фонду. Для подання заяви потрібно:

Авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення", а в ньому пункт "Внесення змін до пенсійної справи".

Вибрати "Заява про зміну способу виплати пенсії".

Заповнити всі необхідні поля та додати скановані копії документів: паспорта, ідентифікаційного коду та реквізитів банківського рахунку.

Перевірити дані, підписати заяву КЕП і надіслати її до ПФУ.

Таким чином, пенсіонери мають просту й зручну можливість обрати найзручніший для себе спосіб отримання виплат.

Важливо! Стежити за статусом розгляду заяви можна в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".