Пенсіонерів можуть мобілізувати: хто гарантовано не піде до війська

В Україні триває мобілізація, однак частина пенсіонерів має повне право на звільнення від призову. Закон чітко визначає, хто з громадян старшого віку не підлягає мобілізації та які документи необхідні, щоб підтвердити це право.

Чи можуть мобілізувати пенсіонера?

В Україні мобілізація охоплює всіх військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, тож сам факт виходу на пенсію не гарантує звільнення від призову, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Адже, хто оформив пенсію раніше, можуть бути мобілізовані, якщо їхній стан здоров’я дозволяє та немає законних підстав для відстрочки. Водночас закон чітко визначає, які категорії пенсіонерів не підлягають службі.

До них належать:

люди, які досягли 60 років;

пенсіонери з інвалідністю;

особи зі станом здоров’я, що робить їх непридатними до служби;

ті, хто забезпечує постійний догляд за людьми з інвалідністю чи іншими непрацездатними родичами;

пенсіонери з особливими заслугами перед державою.

Зверніть увагу! Як зауважує Пенсійний фонд, окрему категорію становлять військові пенсіонери. Вони залишаються на військовому обліку, але можуть бути призвані тільки за своєю спеціальністю та відповідно до наявного звання.

Як оформити відстрочку від мобілізації пенсіонеру?

Щоб офіційно отримати звільнення від мобілізації, пенсіонеру потрібно звернутися до військкомату й надати документи, які підтверджують право на відстрочку або непридатність: пенсійне посвідчення, медичні довідки, документи про догляд чи інші підтвердження.

Після перевірки даних військкомат ухвалює рішення. Якщо підстав недостатньо, людину можуть призвати.

На який термін можуть надати відстрочку від мобілізації?