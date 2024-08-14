Чи є пільги на доставку газу для пенсіонерів та як відмовитися від послуги

Пенсіонери, як і всі інші споживачі, повинні сплачувати за доставку газу, якщо вони підключені до газової мережі. Це слід робити, навіть якщо вони не користувалися газом протягом року.

Чи є пільги на доставку газу

Всі споживачі газу отримують два рахунки: за фактичне споживання і за доставку. Пільг на оплату доставки газу для пенсіонерів не передбачено.

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Однак, від оплати за доставку можна відмовитися, якщо офіційно розірвати контракт і відключитися від газової мережі.

Якщо споживач не хоче розривати угоду з газовою компанією, але тимчасово не користується газом, він може сплачувати мінімальну суму за доставку газу, поки не відновить використання.

Важливо пам'ятати, що для повного звільнення від оплати за доставку газу необхідно офіційно відмовитися від послуги, розірвавши контракт і відключившись від газової мережі.

Як відмовитися від доставки газу

Щоб скасувати угоду про доставку газу, потрібно: