У Росії – катастрофа: чи можуть туди повернутись великі західні компанії

Є інформація, що нібито у Росію будуть повертатися великі компанії. Однак ніхто з серйозних компаній не заявляв про повернення на російський ринок, цього немає.

Великим західним компаніям це зовсім невигідно. Це 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Російський ринок не продає авто

Ігор Ліпсіц зазначив, що компанія Toyota провела нараду своїх дилерів, але там не було оголошено, що вони повертаються. Мовилося про те, що, можливо, Toyota колись, за якихось умов почне нормальні поставки запчастин для сервісу своїх автомобілів у Росію.

Тому що зараз катастрофа. У тебе іноземний автомобіль, а запчастин немає. Потрібно або за потрійну, або ще більшу ціну привозити запчастину звідкись, "лівими" каналами. Або ставити якісь саморобні запчастини, що не на користь для автомобіля. Можливо, якісь запчастини підуть для тих машин, які Toyota колись продала,

– сказав він.

Річ у тім, що автомобільний ринок Росії переповнений китайськими автомобілями. Китай навіть припинив постачати авто до країни-агресорки, тому що продажів немає.

"У "АвтоВАЗ" стоїть 100 тисяч машин, які не продаються. Який сенс Toyota, Volkswagen, Audi та іншим компаніям повертатися на цей ринок, якщо він не продає авто? У людей немає грошей", – додав доктор економічних наук.

До слова, від 24 лютого 2022 року з ринку Росії вийшло 467 західних компаній. Раніше вони щорічно сплачували приблизно 6 мільярдів доларів податків. Спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Вікофф вважає, що Кремль зацікавлений у поверненні іноземного бізнесу. За його словами, західні компанії можуть повернутися в Росію після укладення мирної угоди щодо війни в Україні.