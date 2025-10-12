Працівники пенсійного віку часто зіштовхуються з упередженим ставленням або тиском від роботодавців, які намагаються омолодити колектив. Чи законно це та що робити у такому випадку, читайте далі.

Чи можуть звільняти з роботи через пенсійний вік?

Держпраця наголошує: досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення. Працівники пенсійного віку мають такі ж права, як і інші, – вони можуть продовжувати працювати, отримувати зарплату та водночас пенсію, пише 24 Канал.

Щобільше, кодекс законів про працю прямо забороняє будь-яку дискримінацію за віком. Звільнення можливе лише з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП, наприклад, скорочення штату або порушення трудової дисципліни.

Важливо! Під час воєнного стану роботодавці можуть користуватися спрощеними правилами, але вони не поширюються на працівниць у відпустках по вагітності, пологах чи догляду за дитиною до трьох років.

Яку пенсію отримують працюючі пенсіонери?

Як зауважують у Пенсійному фонді, в Україні працюючі пенсіонери мають додаткові можливості під час щорічної індексації пенсії, що дозволяє отримати більші виплати.

Перерахунок пенсій проводиться для:

осіб із щонайменше 24 місяцями страхового стажу після призначення пенсії або попередньої індексації;

тих, хто має менш як 24 місяці стажу, але подав заяву про його набуття.

Важливо! Якщо працівник набув 24 місяці стажу, пенсія індексується за найбільш вигідним варіантом. З урахуванням лише стажу або стажу разом із зарплатою, отриманою після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Чи є надбавки для працюючих пенсіонерів?