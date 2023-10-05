МВФ вважає відмову НБУ від фіксованого курсу правильною

НБУ вирішив перейти з фіксованого курсу валют на керований гнучкий. Це рішення має допомогти українській економіці відновлюватися швидше.

Реакція МВФ на зміни в Україні

3 жовтня НБУ впровадив гнучкий курс. За словами заступника голови місії МВФ в Україні Натана Епштейна, це рішення зробить валютний ринок стійкішим.

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Натан Епштейн Заступник голови місії МВФ в Україні Здатність керувати обмінним курсом таким чином, щоб мінімізувати коливання, здалася нам важливим кроком уперед.

Рішенню про скасування фіксованого курсу передувало затвердження стратегії нормалізації грошово-кредитної політики у НБУ в кінці червня. Вважається, що зменшення контролю за валютою стане основою для повернення до інфляційного таргетування.

Перш ніж відмовитись від фіксованого курсу, НБУ провів ряд реформ. Зокрема дії для зниження рівня інфляції та стабілізація фінансового ринку.

Епштейн відзначив, що МВФ дійсно задоволені змінами у банківській системі України. Особливо він відмітив те, як проходить діалог між Мінфіном і НБУ. Останні реформи продемонстрували, що центральний банк незалежний від впливу влади.

Економічна ситуація в Україні задовільняє МВФ та демонструє, що навіть під час війни у країні відбуваються зміни на краще. Завдяки таким позитивним результатам, можна очікувати, що фінансова міжнародна допомога Україні залишиться на тому ж рівні.