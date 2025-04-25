Перевищить "психологічну" позначку: у МВФ спрогнозували зріст держборгу України

Загальний державний борг України цього року зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Про це свідчать прогноз Міжнародного валютного фонду.

МВФ прогнозує зміни щодо зростання загального держборгу України

Зокрема про це йде мова в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Розрахунки МВФ свідчать, що загальний держборг України у 2024 році, становив 89,8% ВВП. Цього року очікується, що цей показник вперше перевищить "психологічну" позначку у 100%. Так він сягне 110%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зменшиться наступного року до 108,5%. Впаде він з подальшою тенденцією до зниження.

Зверніть увагу! У 2021 році, до масштабного вторгнення Росії, показник ВВП не перевищував 48,9%.