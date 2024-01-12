У МВФ назвали точну суму міжнародної допомоги, яка потрібна Україні у 2024 році

Україна досі має суттєві потреби у фінансуванні дефіциту державного бюджету 2024 року. У МВФ назвали точну суму міжнародної допомоги, яка потрібна країні.

Яка сума потрібна Україні

Директора МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні, повідомила, що в фонді оцінили, які обсяги фінансування потрібні Україні у 2024 році.

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За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування у розмірі близько 42 мільярди доларів, включаючи офіційну донорську підтримку у розмірі близько 32 мільярди доларів,

– пояснила вона.

Також вона наголосила, що дуже важливо аби Україна отримала необхідне фінансування для стабільності економічного стану, а міжнародні донори виконали свої зобов'язання.

Влада досягла дуже значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо EFF у складних умовах. У рамках програми було досягнуто всіх цілей, а також досягнуто дуже гарного прогресу на структурному фронті,

– додала вона.

До слова, у грудні МВФ завершив другий огляд EFF України. Після цього фонд виплатив близько 900 мільйонів доларів та довів загальний обсяг виплат за програмою до 4,5 мільярда доларів.

ООН закликала донорів активізуватися

Представниця Управління з питань координації гуманітарних питань Едем Восорну закликала міжнародних спонсорів активізувати допомогу Україні. Також вона нагадала, що понад 14,6 мільйона українців (40%) потребують гуманітарної допомоги, а ще 4 мільйони досі мають статус ВПО.

Поки триває війна в Україні та зростають гуманітарні потреби, фінансова підтримка не повинна слабшати... У 2024 році ми закликаємо всіх донорів ще раз активізуватися та допомогти народу України,

– сказала вона.

До слова понад 6,3 мільйона українців перебувають у статусі біженців й шукають допомоги у інших країнах.