В Україні існує ризик скорочення міжнародної підтримки, коштом якої фінансується високий зовнішньоторговельний дефіцит в умовах війни.

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Для того, аби скоригувати зовнішні торговельні баланси – пропонується розглянути додаткове оподаткування некритичного імпорту.

Сергій Ніколайчук заступник голови Національного банку України На нашу думку, це варто було б розглянути як один із заходів, щоб як скоригувати зовнішні торговельні баланси, так і посилити спроможність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту.

Високий торговельний дефіцит: що відомо

Річ у тім, що високий торговельний дефіцит в умовах воєнного стану – є наслідком руйнування виробничих потужностей, логістичних труднощів. В таких умовах компенсують продукцію вітчизняних виробників – імпортною.

Цікаво! Згідно з даними Нацбанку, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами й послугами за 11 місяців 2023 року сягнуло – 34,11 мільярда доларів. У тому числі, товарами – 25,74 мільярда доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року сумарний дефіцит зріс на 58,9%, зокрема торгівлі товарами – майже у 2,2 раза.

При цьому, нині такий дефіцит не становить загрози економіці України, доки є можливість фінансувати його коштом міжнародної фінансової допомоги.

Що буде без фіндопомоги

Однак, у разі відсутності фінансової допомоги партнерів або суттєвого її скорочення – забезпечення економіки імпортованою продукцією коштом міжнародних резервів буде доволі обмеженим.

Сергій Ніколайчук заступник голови Національного банку України Відповідно ситуація вирішуватиметься за рахунок певної макроекономічної корекції, за рахунок суттєвого скорочення споживання. Україна і в мирні часи проходила кілька разів через подібну корекцію, і зрозуміло, що в умовах війни ми докладатимемо всіх зусиль, щоб уникнути такого сценарію.

Ніколайчук наголосив, що обмеження внутрішнього споживання шляхом ослаблення курсу гривні, в умовах воєнної економіки – є непродуктивним методом. Та за допомогою цього проблему розв'язати все одно не вдасться.

Сергій Ніколайчук заступник голови Національного банку України Для цього потрібно використовувати фіскальні важелі, наприклад можна диференціювати митні тарифи. Як крайній захід уводити певні обмеження на некритичний імпорт або досить обмежувальні мита на таку продукцію.

При цьому, на його думку, потрібно чітко пріоритезувати видатки економіки, на які цілі вони йдуть.

Як розвʼязати цю проблему у майбутньому

Говорячи про розв'язання проблеми високого торговельного дефіциту в середньостроковій перспективі, заступник голови НБУ назвав наступні варіанти: