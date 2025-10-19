Міжнародний валютний фонд тисне на НБУ з метою девальвації гривні. Це для того, щоб зміцнити фінансову ситуацію в країні. Але в НБУ не погоджуються з таким кроком, посилаючись на ризики для інфляції.

Чому МВФ тисне на НБУ щодо послаблення гривні?

В МВФ наголошують, що контрольована девальвація гривні може допомогти зміцнити фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Натомість посадовці НБУ чинять опір, адже вважають, що це посилить ризики для інфляції та громадських настроїв, кажуть анонімні джерела.

Річ у тому, що така розбіжність може становити потенційну загрозу, адже Україна намагається отримати новий пакет допомоги від вашингтонського кредитора.

Відповідно до програми МВФ, яка була узгоджена у 2023 році, Україна вже отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів допомоги. Зараз ведуться переговорити щодо допомоги у 8 мільярдів доларів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 жовтня, перебував у Білому домі на зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Ця зустріч зокрема стосувалася додаткової допомоги через посилення атак Росії на Україну в останні місяці. І у переговорах з МВФ валютне питання додає напруги.

До чого може призвести девальвація гривні?

Насправді девальвація гривні може призвести до зростання номінальних бюджетних надходжень, адже експортні контракти деноміновані, тобто встановлені, в іноземній валюті.

Але в НБУ наголошують на потенційну шкоду економіці. Крім того, прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України здебільшого залежить від міжнародної допомоги, тоді як девальвація може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку.

Зверніть увагу! Наразі НБУ та МВФ відмовилися від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.

Які є прогнози щодо економіки України?